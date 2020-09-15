Днепровский меткомбинат незначительно нарастил производство проката Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в январе-августе 2020 года незначительно нарастил производство проката по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 0,3%, до 1,75 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



По итогам 8 месяцев ДМК нарастил выплавку стали на 1,8% по сравнению с январем-августом 2019 года – до 1,76 млн т, а чугуна – на 3,8%, до 1,61 млн т.



В августе предприятие произвело 230 тыс. т проката, 230 тыс. т стали и 200 тыс. т чугуна.



Как сообщалось, ДМК в 2019 году нарастил производство проката на 3,5% по сравнению с предыдущим годом – до 784,8 тыс. т. При этом комбинат сократил выплавку стали на 8%, до 2,221 млн т, выпуск чугуна упал на 19,1%, до 1,975 млн т. Производство агломерата за год упало на 25,7% – до 2,9 млн т.



Финансовое положение компании остается сложным. Чистый доход ДМК в 2019 году снизился на 17,5% по сравнению с 2018-м – до 25,86 млрд грн. Чистый убыток комбината сократился на 48% – до 14,95 млрд грн. Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 70,74 млрд грн.



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