Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АВИСМА решила не выплачивать дивиденды впервые за 16 лет

15.09.20 16:08 , Интерфакс
печать
размер текста:

Акционеры ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании 4 сентября решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.

Чистая прибыль ПАО по результатам 2019 года останется нераспределенной. Как сообщалось, в 2019 году она увеличилась по сравнению с 2018 годом на 23,8%, составив 18 млрд 788,91 млн рублей.

Компания также не будет выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Помимо рассмотрения вопроса о выплате дивидендов, акционеры на годовом собрании избрали ревизионную комиссию, утвердили бухгалтерскую отчетность и устав в новой редакции.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также озвучивалось временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования. На режим неполной занятости были переведены 10,3 тыс. человек, или около половины всех сотрудников, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений.

Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" составляет 11 млн 529,538 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:30
Днепровский меткомбинат незначительно нарастил производство проката
15:44
Миссия МВФ пока не хочет ехать в Украину
15:28
Китайская промышленность набирает обороты
15:19
Украина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отрасли
15:09
Остановка Северного потока-2 не в нашей компетенции – представитель ЕС
14:59
Tokyo Steel повышает цены на октябрь
14:10
МЭА ухудшило прогноз снижения спроса на нефть
13:50
Россия в августе сократила экспорт стали
13:34
ICU прогнозирует доллар по 30 к концу года
13:26
Оживление автопрома увеличило спрос на сталь в США
12:57
Метинвест предложил выкупить еврооблигации на 290 млн долл
12:27
В августе вьетнамские металлурги увеличили объемы производства
11:58
Минторг США ввел систему мониторинга импорта стали
11:46
УПЭ прогнозирует рост цен на металлолом
11:14
На Антонове пообещали производить с 2023 года по 12 АН-178 ежегодно
10:57
Акции Мотор Сичи остались под арестом
10:35
Вместо вагонов Днепровагонмаш решил выпускать кухонную мебель
10:11
В Европе может появиться мегабанк
09:49
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
09:37
Металлурги Украины снизили потребление газа и электроэнергии
14.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!