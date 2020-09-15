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Миссия МВФ пока не хочет ехать в Украину

15.09.20 15:44 , РБК Украина
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества. Но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

"Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине", - сказал он.

Министр назвал приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ - ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг ПриватБанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно относительно этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", - сказал С.Марченко.

Кроме того, С.Марченко отметил традиционные вопросы МВФ. "Много законопроектов зарегистрировано о налоговых льготах и преференциях. Это их беспокоит в контексте возможного увеличения дефицита бюджета. Мы говорим, что мы против всех этих проектов, поэтому с позиции правительства все хорошо. По 2021-му году их интересует рамка дефицита", - добавил он.

По его словам, 8 сентября он общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021 год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.

Министр напомнил о планах правительства получить еще два транша МВФ по 700 млн долл. в рамках действующей программы.

"Можем ли мы отказаться от МВФ? В следующем году не сможем. Это ключевое условие", - сказал он.

Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

МинПром

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