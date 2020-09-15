Китайская промышленность набирает обороты Промышленное производство Китая в августе ускорилось самыми быстрыми за восемь месяцев темпами, в то время как розничные продажи выросли впервые в этом году, что указывает на восстановление экономики и улучшение спроса после кризиса, вызванного COVID-19, передает Reuters.



Снижение капитальных инвестиций в январе-августе в годовом исчислении также было сдержанным благодаря мерам государственного стимулирования экономики, однако власти по-прежнему беспокоятся о перспективах экономики из-за возросших внешних рисков, в том числе в связи с обострением отношений между США и Китаем.



Рост промышленного производства в августе по сравнению с тем же периодом предыдущего года ускорился до 5,6%, что стало самым быстрым приростом за восемь месяцев, показали данные Национального бюро статистики во вторник. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста в 5,1% по сравнению с 4,8% в июле.



Розничные продажи также выросли на 0,5% в годовом исчислении впервые после семи месяцев спада, превысив прогноз аналитиков о нулевом росте. В июле продажи упали на 1,1%.



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