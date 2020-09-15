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Украина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отрасли

15.09.20 15:19 , Укринформ
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Украина рассматривает возможность участия в Безугольном энергетическом альянсе для привлечения инвестиций и начала новых проектов на территориях угольных моногородов.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, об этом шла речь во время встречи и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец и министра бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, состоявшейся 14 сентября в режиме онлайн-конференции.

"Тематика реформирования угольной отрасли находится под постоянным вниманием президента и премьер-министра Украины. Для нас чрезвычайно важно начало пилотных проектов по трансформации угольных регионов. Трансформация угольных регионов требует решения многих вопросов - и социальных, и экономических, и экологических. Именно над этими вопросами мы будем работать в ближайшее время", - сказала глава министерства.

По ее словам, Украина рассматривает возможность участия в Безугольном энергетическом альянсе, чтобы привлечь инвестиции для начала новых проектов на территориях угольных моногородов.

О.Буславец также отметила, что Украина движется в соответствии с европейскими и мировыми трендами, в частности, в направлении углеродно нейтрального развития экономики и энергетики.

"Для нас была бы очень важна помощь правительства Великобритании в рамках реализации проектов Energy Storage, которые важны для нашей энергосистемы и дальнейшего развития "зеленой" генерации", - отметила и.о. министра.

Также возможно сотрудничество с Британией в сфере водородной энергетики.

"Украина имеет значительный потенциал "зеленого" водорода. Нами начата работа по подготовке дорожной карты развития водородной энергетики. До конца года планируется начать подготовку Стратегии развития данной сферы в Украине. Мы надеемся на результативное сотрудничество при осуществлении ключевых мероприятий по развитию и интеграции водородных технологий, что в частности будет включать в себя разработку водородной концепции и реализацию пилотных проектов", - отметила О.Буславец.

МинПром

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