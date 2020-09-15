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Tokyo Steel повышает цены на октябрь

15.09.20 14:59 , Steelland
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Металлургическая компания Tokyo Steel Manufacturing Co, ведущий японский производитель стали в электродуговых печах, заявила во вторник, что поднимет цены на свою металлопродукцию на 2,2% -3,4% в октябре, чтобы отразить восстановление спроса в стране и за рубежом.

В октябре компания повысит цены на 10 наименований продукции на 2 000 иен (примерно 18,9 долларов США) за тонну, а цены на горячекатаный рулон - до 67 000 иен (около 634 доллара США) за тонну с 65 000 иен, говорится в заявлении компании.

По словам Tokyo Steel, зарубежные рынки укрепляются благодаря устойчивому спросу со стороны крупнейшего в мире потребителя, Китая, в то время как есть признаки того, что спрос в Японии растет, особенно на стальной лист, используемый в обрабатывающей промышленности.

За ценами Tokyo Steel пристально следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром

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