Tokyo Steel повышает цены на октябрь

Металлургическая компания Tokyo Steel Manufacturing Co, ведущий японский производитель стали в электродуговых печах, заявила во вторник, что поднимет цены на свою металлопродукцию на 2,2% -3,4% в октябре, чтобы отразить восстановление спроса в стране и за рубежом.



В октябре компания повысит цены на 10 наименований продукции на 2 000 иен (примерно 18,9 долларов США) за тонну, а цены на горячекатаный рулон - до 67 000 иен (около 634 доллара США) за тонну с 65 000 иен, говорится в заявлении компании.



По словам Tokyo Steel, зарубежные рынки укрепляются благодаря устойчивому спросу со стороны крупнейшего в мире потребителя, Китая, в то время как есть признаки того, что спрос в Японии растет, особенно на стальной лист, используемый в обрабатывающей промышленности.



За ценами Tokyo Steel пристально следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



