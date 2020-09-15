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ICU прогнозирует доллар по 30 к концу года

15.09.20 13:34 , Интерфакс-Украина
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Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ на конец 2020 года, а к концу 2021-го составит 29,5-30,5 грн/$, прогнозирует руководитель подразделения ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.

"Мы ожидаем на конец года прогноз в пределах диапазона 29-30 грн/$. В следующем году постепенное мягкое ослабление гривни продолжится", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.

"Мы наблюдали оживленную риторику по курсу, о том, как он, по мнению некоторых аналитиков, обозревателей и даже членов правительства, должен помогать исполнять бюджет, поддерживать экспортеров. Соответственно сформировались серьезные негативные ожидания дальнейшего ослабления гривни. И сейчас они, на наш взгляд, продолжают "висеть" определенным грузом на обменном курсе", - пояснил Мартыненко.

Это, а также ожидаемый рост дефицита баланса текущего счета, будет создавать давление на обменный курс, подытожил эксперт.

На ослабление курса в 2021 году сыграет ухудшение торговых позиций Украины, однако поддержку курса и платежного баланса будут оказывать средства от международных кредиторов и приток инвестиций, полагает Мартыненко.

Что касается текущего счета, то ICU улучшила его прогноз в 2020 году до $6,2 млрд, или 4,2% ВВП.

Как пояснил Мартыненко, сокращение спроса на импорт, ограничение путешествий и снижение выплат инвестиционного дохода оказались сильнее ожидаемых, однако денежные переводы были довольно стойкими.

В 2021-м текущий счет вернется к дефициту - $3,7 млрд, или 2,4% ВВП, прогнозируют в ICU.

МинПром

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