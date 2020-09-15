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Оживление автопрома увеличило спрос на сталь в США

15.09.20 13:26 , Металлоснабжение с сбыт
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Американские металлургические компании отмечают постепенное восстановление спроса на стальную продукцию благодаря тому, что продажи автомобилей после провала весной этого года растут уже четвертый месяц подряд.

По данным компании Cox Automotive, в августе продажи автомобилей в США возросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Правда, этот показатель был на 11% меньше, чем в августе 2019 г.

Как отмечают американские специалисты, ключевое значение для национального авторынка будет иметь сентябрь. Обычно на этот месяц приходится сезонный пик продаж.

При этом, как отмечает Cox, некоторые дилерские компании снизили запасы за лето, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать увеличения спроса на автомобили. Соответственно, металлурги могут рассчитывать на новые заказы со стороны автомобилестроительных компаний.

МинПром

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