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Метинвест предложил выкупить еврооблигации на 290 млн долл

15.09.20 12:57 , Интерфакс-Украина
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Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг "Метинвест" предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до 290 млн долл, в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций

"Целью предложения … является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования", – отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже во вторник.

"Метинвест" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2021 номинальным объемом 115,31 млн долл. и еврооблигации-2023 номинальным объемом 504,52 млн долл. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее 300 млн долл. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до 164,25 млн долл.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на 80,8 млн долл. информацию о намерении пойти на такой выкуп. Если такое намерение будет подтверждено, то для общего согласия на операцию по этим бумагам понадобится участие держателей этих бондов еще примерно на $5,7 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала.

Заявки на выкуп принимаются до 28 сентября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

МинПром

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