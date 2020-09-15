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В августе вьетнамские металлурги увеличили объемы производства

15.09.20 12:27 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Viet Nam Steel Association (VSA), в августе национальные металлургические компании значительно нарастили свои показатели.

Так, производство стали возросло на 11,4% по сравнению с предыдущим месяцем до более 5,3 млн. т, внутренние продажи прибавили 5,9% до около 2,1 млн. т, а экспорт увеличился на 8,8% до 462,1 млн. т.

Как отмечает VSA, правительство Вьетнама увеличило капиталовложения в экономику, чтобы компенсировать спад в первом полугодии, вызванный эпидемией коронавируса. За первые восемь месяцев 2020 г. бюджетные инвестиции прибавили 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а августе прирост достиг 45,4%.

Хотя пандемия коснулась Вьетнама в минимальной степени, многие стройки были приостановлены. Внутренние продажи проката строительного назначения составили в январе-августе 6,7 млн. т, на 5,8% меньше, чем годом ранее. Экспорт также снизился на 5,9% до 907,0 тыс. т. Некоторые вьетнамские металлургические компании завершили первое полугодие с убытками, у других уменьшилась прибыль.

МинПром

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