УПЭ прогнозирует рост цен на металлолом Во вторую неделю сентября стоимость лома и плоского проката продолжила расти, что оказало поддержку положительному ценовому тренду на чугун. Также существенную поддержку ценам оказало и ограничение предложения со стороны поставщиков СНГ, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



На рынке США совершалось незначительное количество сделок по причине приближения показателя складских запасов импортеров до нормативного уровня. При этом экспортеры продолжают успешно повышать цены, чему способствует высокий спрос на сырье в Китае и отсутствие значительных объемов нераспроданного сырья августовского производства. Результатом стало повышение цен на чугун до локального максимума в 370 $/т cif. Бразильские поставщики так же пытались увеличить цены до 370 долл/т fob порт Ponta de Madeira, однако такой уровень пока что неприемлем для заводов США.



В Турции также поддерживается общий тренд роста котировок чугуна. Крупные заводы вынуждены принимать рост цен, так как предложение товарного чугуна на внутреннем рынке невысокое. Текущий рабочий диапазон цен составляет 360-370 долл/т cif.



Согласно прогнозам экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", в ближайшие недели котировки передельного чугуна будут плавно расти по причине удорожания металлолома и активного контрактования сырья китайскими импортерами. Однако рост цен не будет значительным, так как спрос на плоский прокат будет снижаться. К тому же запасы у американских импортеров уже достигли довольно высокого уровня.



На региональных рынках стального лома на протяжении второй недели сентября также наблюдается ценовой рост. Котировки металлолома на бирже в Роттердаме продолжают увеличиваться ввиду активного спроса в Турции и низкого предложения лома со стороны США и ЕС. Трейдеры повысили стоимость материала, пользуясь стремлением пополнения запасов турецкими заводами и дефицитом сырья.



В Турции заводы ожидали стабилизации котировок, однако реализовать подобный сценарий не вышло. Поэтому большинство покупателей начало активно закупать сырье, что в свою очередь привело к скачку цен. Несмотря на рост спроса, трейдеры придерживают сырье, надеясь на его реализацию по более высоким ценам. В настоящий момент рабочий диапазон цен составляет 295-305 долл/т cif.



В Азии цены на лом выросли на всех ключевых направлениях. Наибольший спрос имел место в Южной Корее, где заводы еще формируют складские запасы и охотно идут на заключение сделок с американскими и японскими заводами. Кроме того, рост цен на квадратную заготовку из Китая также оказывает существенную поддержку котировкам материала в регионе. Текущая цена на лом HMS1 – 290-300 долл/т cif.



Заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует, что в ближайшие недели цены на металлолом будут увеличиваться в связи с пополнением запасов турецкими металлургами, а также высоким спросом на сырье на внутреннем рынке США. При этом существенным ограничивающим фактором станет снижение рентабельности торговли прокатом, экспортируемого турецкими производителями.



МинПром



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