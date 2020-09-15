Акции Мотор Сичи остались под арестом Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов компании-акционера, этим решением суд пытается оставить ситуацию на предприятии замороженной, а права акционеров продолжают системно нарушаться.



Об этом заявил адвокат Александр Максименко, комментируя результаты заседания суда в понедельник, 14 сентября.



"В связи с отказом суда, сегодня продолжает существовать фактически четыре одинаковые аресты на одно и то же имущество. Соответственно, продолжается и уголовное производство, в рамках которого нет ни одного подозреваемого. Дело абсолютно бесперспективно, и не предполагает, чтобы кто-то в последствии мог быть притянут к уголовной ответственности", - подчеркнул А.Максименко.



По мнению адвокатов, акции были наложены с одной единственной целью - заморозить деятельность компании и не дать новым акционерам компании воспользоваться своими корпоративными правами.



Помимо этого, сегодня в суд в качестве свидетеля не явился почетный президент АО "Мотор Сич", де-факто руководящий предприятием в течение 30 лет, Вячеслав Богуслаев.



В связи с чем защита попросила повторно вызвать В.Богуслаева в суд, поскольку из-за сжатых сроков могли быть не обеспечены все необходимые процедуры для его информирования.



По мнению адвокатов, В.Богуслаев мог помочь суду установить подлинное влияние уголовного дела СБУ на текущее финансовое состояние предприятия. Однако суд отказался переносить судебное заседания из-за отсутствия В.Богуслаева.



В то же время адвокаты в очередной раз обратили внимание суда, что из-за длительного действия ареста на акции компании, чистый финансовый результат с около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года.



"Это не только наше мнение, это заключение специалистов, в частности, доктора экономических наук, академика Национальной академии аграрных наук Украины Валерия Жука, кандидата экономических наук, заведующего отделом учета и налогообложения, старшего научного сотрудника ННЦ "ИАЭ" НААН Украины Юлии Бездушной, кандидата экономических наук Вячеслава Неберухина, которые провели соответствующее исследование финансовой отчетности компании. Специалисты убеждены, что к таким неутешительным финансовым показателям компании не могла привести экономическая ситуация в стране, это однозначно результат действия ареста на акции", - добавила адвокат Екатерина Шапран.



Стоит отметить, что данное решение суда не предусматривает подачу апелляции. Однако адвокаты заявили, что борьба за отмену ареста на акции предприятия не останавливается. Они отмечают, что есть и другие правовые методы, с помощью которых сторона защиты будет продолжать добиваться восстановления справедливости.



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