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Вместо вагонов Днепровагонмаш решил выпускать кухонную мебель

15.09.20 10:35 , ГМК Центр
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Одно из крупнейших вагоностроительных предприятий Украины "Днепровагонмаш" намерено диверсифицировать производство. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предприятие планирует освоить выпуск следующей продукции: металлических дверей и окон; резервуаров; паровых котлов; машин для сельского, лесного хозяйства и добывающей промышленности; кузовов для автотранспорта; прицепов и полуприцепов; инструментов; стальных бочек и контейнеров; машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, а также переработки табака; подъемного и погрузо-разгрузочного оборудования; офисной и кухонной мебели.

Соответствующий вопрос о включении дополнительных видов деятельности в госреестр НКЦБФР рассмотрят на внеочередном собрании акционеров компании, которое планируется на 1 октября.

Напомним, что ранее "Днепровагонмаш" начал закрытое размещение четырех серий облигаций общей суммой 200 млн грн и сроком обращения пять лет. Привлеченные средства планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей (70%) и развитие альтернативных направлений – 30%.

По итогам 2019 года "Днепровагонмаш" снизил объемы производства на 16%. В прошлом году предприятие произвело 1939 грузовых вагонов, в том числе 1377 зерновозов и 498 полувагонов.

МинПром

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