Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водорода

15.09.20 09:49 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Правительство Германии выделило на развитие водородной отрасли 9 млрд евро. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на DW.

Германия намерена расширить роль "зеленого" водорода, чтобы уменьшить зависимость страны от угля. Преимуществом водорода является то, что, в отличие от других форм энергии из возобновляемых источников, его легче хранить и можно делать это в течение длительного периода.

Правительство Германии объявило, что до 2030 года намерено достичь 5 гигаватт (ГВт) производственной мощности водорода, а еще 5 ГВт – через десять лет.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что план заключается в использовании "зеленого" водорода там, где он имеет наибольшее значение и там, где он должен иметь наибольший эффект. Он обратил внимание на "необходимость Германии изготавливать климат-нейтральную сталь".

Также министр признал, что невозможно получить достаточное количество водорода из возобновляемых источников энергии на внутреннем рынке. Поэтому важно наладить импорт со странами, которые активно развивают ветровую и солнечную энергетику.

Министр развития Герд Мюллер напомнил о "водородном союзе" с Марокко и планах строительства первого на африканском континенте завода по генерации "зеленого" водорода.

Из 9 млрд евро, выделенных на стимулирование развития "зеленого" водорода в Германии, 2 млрд евро пойдет на развитие партнерства с другими странами.

Между тем отдельные регионы Германии уже готовятся к тому, чтобы развивать новые объекты "зеленого" водорода. Например, Гамбург, объявил о планах в сентябре построить крупнейший в мире завод для изготовления водорода путем электролиза мощностью 100 мегаватт.

В Баварии создали исследовательский центр водорода, к которому присоединились крупнейшие производители автомобилей – Audi и BMW вместе с Siemens и поставщиком энергии Bayernwerk.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
Вместо вагонов Днепровагонмаш решил выпускать кухонную мебель
10:11
В Европе может появиться мегабанк
09:37
Металлурги Украины снизили потребление газа и электроэнергии
09:13
В Украину везут все меньше автогаза
08:49
Минэнерго не хочет продавать электроэнергию по цене ниже рыночной
08:29
За 8 месяцев на Электростали упало производство заготовки
08:13
Центрэнерго сегодня будет покупать уголь на бирже
14.09.20
18:02
Украина улучшила негативное сальдо внешней торговли на 57%
17:45
Экоконтролеры по новому закону могут получить сверхвозможности – депутат
17:27
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
17:12
Облгазы не дают Оператору ГТС пополнить госбюджет
16:58
ВВП стран Большой двадцатки рекордно упал
16:44
Зеленский подписал закон о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро
16:23
В госбюджете-2021 заложено получение 1,5 млрд долл. от МВФ и 3 млрд долл. от евробондов
16:04
Частный инвестор потребовал арестовать счета ЗТМК
15:45
Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35%
15:24
За 8 месяцев Украина импортировала угля на 1,22 млрд долл.
15:05
Украина хочет строить новые атомные блоки с помощью Кореи
14:49
Госбюджет Украины сверстан с курсом 29 грн/долл.
14:25
Укрметаллургпром заявил о сложной ситуации в ГМК Украины
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!