В Украину везут все меньше автогаза Импорт сжиженного газа в Украину за 13 дней сентября составил 49 тыс. т, что на 17% меньше, чем за аналогичный период августа. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95". Поставки не включают бутан, поставляемый на "Карпатнефтехим" для переработки.



Поставки из России за отчетный период сократились на 28%, из Беларуси — на 15%. Импорт из Казахстана остался на уровне августа. Наибольшее снижение коснулось морских поставок: за неполную половину сентября было оформлено 800 т, в то время как за аналогичный период августа в порты было поставлено 4,8 тыс. т.



В "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что снижение поставок в сентябре было ожидаемо. "Ко второй половине августа украинский рынок снова переполнился ресурсом, и трейдеры сократили закупки максимально возможным образом. Сегодня рынок уже близок к балансу и дороговизна российского газа создает предпосылки к сохранению этого состояния в ближайшее время и постепенному росту цен во второй половине месяца", — считает аналитик "А-95" Артем Куюн.



Как сообщал enkorr, сокращение поставок за первую неделю августа также составило 17%. Трейдеры отмечали активизацию спроса на рынке в начале сентября, однако это не сказалось существенным ростом цен на аукционах внутренних производителей.



МинПром



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