Минэнерго не хочет продавать электроэнергию по цене ниже рыночной Министерство энергетики выступает за новые принципы формирования пакетов лотов, которые НАЭК "Энергоатом" и другие государственные генерации выставляют на аукционы для продажи по двусторонним договорам, во избежание занижения цены, говорится в сообщении министерства в понедельник.



"НАЭК "Энергоатом" 11 сентября на аукционе объединил лоты в пакет 1000 МВт, что привело к ограничению конкуренции, а госпредприятие продало электроэнергию по ценам ниже рыночных. Министерство не может допустить подобной политики госкомпании", – поясняется в релизе необходимость изменений.



Минэнерго указывает, что 15 сентября проведет заседание аукционного комитета, на котором будет инициировать новые правила проведения торгов, чтобы обеспечить достаточную конкуренцию на торгах "(и, соответственно, более высокую цену)" и одновременно возможность продавать в достаточных объемах, чтобы избежать небалансов.



Как сообщалось, "Энергоатом-Трейдинг" на прошедших 11 сентября торгах продал ООО "Юнайтед Энерджи" 1,465 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в октябре-ноябре по цене 1,12 грн кВт-чт (без НДС), тогда как на рынке на сутки вперед (РСВ) цена составляет около 1,5 грн за кВт-ч.



Практику продаж "Энергоатома" раскритиковал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его словам, за последние месяцы НАЭК продавал часть своей электроэнергии на аукционах крупными лотами ферросплавным заводам, "Юнайтед Энерджи" (группа Приват) и Д.Трейдингу (группа ДТЭК) по цене 1,05 грн - 1,14 грн за кВт-час, тогда как на РСВ цена выросла за месяц на 25% – до около 1,5 грн за кВт-ч.



А.Герус добавил, что одновременно "Энергоатом" на торгах на РСВ последние три дня продает лишь 2-11% выставленных объемов, а остальные его заявки в результате реализуются на балансирующем рынке по цене 0,8 грн за кВт-час.



"Фактически такой трейдинг просто помогает формировать высокую цену, которой пользуются другие (в основном частные) компании-продавцы электроэнергии", – считает глава профильного комитета.



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