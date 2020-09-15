За 8 месяцев на Электростали упало производство заготовки

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (г. Курахово, Донецкая обл.) в январе-августе сократило выпуск заготовки на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 68 тыс. т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.
В августе завод произвел 11 тыс. т продукции, тогда как в июле лишь 1 тыс. т.
Напомним, что с января по март 2019 года "Электросталь" полностью простаивала, но с середины марта частично возобновила работу. Затем завод работал на треть мощности. Предприятие также простаивало в октябре прошлого года.
Причина простоев – рост цен на лом черных металлов, что сделало невыгодным производство металлопродукции.
По итогам 2019 года предприятие сократило производство непрерывнолитой заготовки в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до 83,3 тыс. т.
"Электросталь" – мини-электросталеплавильный завод. Введен в эксплуатацию в 2008 году. По данным СМИ, объем инвестиций в строительство завода составил 80 млн долл. Предприятие производит квадратную заготовку.