Центрэнерго сегодня будет покупать уголь на бирже ПАО "Центрэнерго" уже сегодня, 15 сентября выйдет на биржу для покупки необходимого количества угля. Речь идет о 100 тыс.х тонн, при этом необходимо несколько разных марок – Г(Г1), Г(Г2), ГЖП, ДГ. Стартовая стоимость определена на отметке 1,36 тыс. грн за тонну без учета ГДС. Поставки должны быть осуществлены в сентябре и октябре текущего года. Такие данные показаны в отчете Украинской энергетической биржи (УЭБ).



Также известно, что аналогичные аукционы были проведены 2 и 8 сентября, однако интереса у продавцов и поставщиков угля они не вызвали. На данный момент на складах "Центрэнерго" накопилось более 600 тыс. тонн угля, но для того, чтобы пройти осенне-зимний сезон, необходимо не менее 1 млн тонн.



Согласно сообщению компании часть марок угля не производится в Украине.



Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты и Германия вызвались помогать Украине с реформой угольной отрасли. По этому вопросу правительство консультировалось с канцлером Германии Ангелой Меркель и заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном.



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