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Центрэнерго сегодня будет покупать уголь на бирже
15.09.20 08:13 , Первый Деловой телеканал
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ПАО "Центрэнерго" уже сегодня, 15 сентября выйдет на биржу для покупки необходимого количества угля. Речь идет о 100 тыс.х тонн, при этом необходимо несколько разных марок – Г(Г1), Г(Г2), ГЖП, ДГ. Стартовая стоимость определена на отметке 1,36 тыс. грн за тонну без учета ГДС. Поставки должны быть осуществлены в сентябре и октябре текущего года. Такие данные показаны в отчете Украинской энергетической биржи (УЭБ).
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