Украина улучшила негативное сальдо внешней торговли на 57% Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2020 года сократилось на 57,3% по сравнению с январем-июлем 2019 года – до 2,12 млрд долл. с 4,97 млрд долл. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.



Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3% – до 26,63 млрд долл., импорт – на 14,7%, до 28,75 млрд долл.



Госстат уточняет, что в июле по сравнению с июнем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,6% – до 3,66 млрд долл., импорта – на 2%, до 4,37 млрд долл.



Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле 2020 года также было негативным и составило 713,2 млн долл., что лучше показателя предыдущего месяца (751,2 млн долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле текущего года составил 0,93 (в январе-июле 2019 года – 0,85).



Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



