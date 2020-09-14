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Украина улучшила негативное сальдо внешней торговли на 57%

14.09.20 18:02 , Интерфакс-Украина
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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2020 года сократилось на 57,3% по сравнению с январем-июлем 2019 года – до 2,12 млрд долл. с 4,97 млрд долл. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3% – до 26,63 млрд долл., импорт – на 14,7%, до 28,75 млрд долл.

Госстат уточняет, что в июле по сравнению с июнем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,6% – до 3,66 млрд долл., импорта – на 2%, до 4,37 млрд долл.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле 2020 года также было негативным и составило 713,2 млн долл., что лучше показателя предыдущего месяца (751,2 млн долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле текущего года составил 0,93 (в январе-июле 2019 года – 0,85).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.

МинПром

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