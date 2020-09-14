Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения

14.09.20 17:27 , УНН
печать
размер текста:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выполнил обещание приобрести 220 видеокамер для дорог государственного значения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Слово и Дело", передает УНН.

О намерениях приобрести 220 видеокамер для дорог государственного значения министр заявил 12 марта 2020 года. Он указал, что планирует реализовать обещанное до конца текущего года.

По данным аналитиков, В.Криклий выполнил обещание преждевременно. На начало сентября тендеры на закупку обещанных 220 комплексов были проведены, договоры заключены. Это подтверждено отчетом Государственного агентства инфраструктурных проектов.

"Учитывая то, что заявленное количество видеокамер закуплено в заявленные сроки, обещанию присвоен статус "выполнено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры В.Криклий сообщил, что программа Президента "Большая стройка" на этот год будет реализована в оговоренные сроки. В то же время, по его словам, до конца года планируется запуск 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении, а в ВР решается вопрос запуска речного транспорта. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:45
Экоконтролеры по новому закону могут получить сверхвозможности – депутат
17:12
Облгазы не дают Оператору ГТС пополнить госбюджет
16:58
ВВП стран Большой двадцатки рекордно упал
16:44
Зеленский подписал закон о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро
16:23
В госбюджете-2021 заложено получение 1,5 млрд долл. от МВФ и 3 млрд долл. от евробондов
16:04
Частный инвестор потребовал арестовать счета ЗТМК
15:45
Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35%
15:24
За 8 месяцев Украина импортировала угля на 1,22 млрд долл.
15:05
Украина хочет строить новые атомные блоки с помощью Кореи
14:49
Госбюджет Украины сверстан с курсом 29 грн/долл.
14:25
Укрметаллургпром заявил о сложной ситуации в ГМК Украины
14:00
На 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестиций
13:42
Реформа угольной отрасли изменит всю экономику Украины
13:25
Канада закупит трубы в Южной Корее для производства сжиженного газа
13:03
В Европе растет спрос на стальную продукцию
12:45
Украина почти вдвое нарастила импорт нефти
12:24
Китайская компания заявила, что уже потратила на Мотор Сич 1 млрд долл.
12:05
BP заявила о конце эпохи нефти
11:48
Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии
11:36
Госэкоинспекция обнаружила нарушения на АрселорМиттал Кривой Рог
11.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!