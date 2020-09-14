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Облгазы не дают Оператору ГТС пополнить госбюджет

14.09.20 17:12 , РБК Украина
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Задолженность облгазов перед "Оператором ГТС" до конца года может вырасти с 1 млрд грн до 6 млрд грн. Соответственно компания не сможет выплатить все дивиденды в государственный бюджет.

Об этом заявил в интервью The Page генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, компания планировала пополнить госбюджет на 20 млрд грн, но из-за долгов облгазов сможет это сделать лишь на 14 млрд грн.

"Проблема в том, что хотя тариф для облгазов был увеличен с начала года почти на 40%, они почему-то не платят за тот газ, который выбирают из нашей ГТС на собственные, так называемые технологические потребности", - отметил он.

Он также отмечает, что в тарифах облгазов есть отдельная строка в отношении средств, которые выделяются в тарифе на закупку технологического газа (примерно 40% тарифа облгаза - это средства на приобретение технологического газа).

"Это очень большая проблема. Если мы не получим эти средства, мы не сможем выплатить все дивиденды в государственный бюджет. Мы планируем погасить примерно 20 млрд грн, но если этих средств не будет, мы оплатим 14 млрд грн. 6 млрд грн мы не сможем заплатить, потому что этих средств нет", - добавляет С.Макогон.

По словам С.Макогона, "Оператор ГТС" обращался к регулятору и правоохранительным органам относительно этой ситуации, однако первый не имеет действенных механизмов, чтобы гарантировать целевое использование тарифной выручки.

Он также добавил, что население со своей стороны все платит, процент расчетов населения с облгазами - почти 100%.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №3800 от 06.07.2020 года, цель которого - привести порядок на рынке газа, гарантировать целевое использование частными облгазами тарифного дохода для закупок газа для населения.

МинПром

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