ВВП стран Большой двадцатки рекордно упал Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 6,9% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 1,6% на пике глобального финансового кризиса.



В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.



В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.



Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост ВВП во втором квартале, стал Китай. Его экономика выросла на 11,5%, что отражает более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление, говорится в сообщении ОЭСР.



Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии - на 25,2%, следом идет Великобритания, экономика которой упала на 20,4%.



Кроме того, значительное сокращение было зафиксировано в Мексике (на 17,1%), ЮАР (на 16,4%), Франции (на 13,8%), Италии (на 12,8%), Канаде (на 11,5%), Турции (на 11%), Бразилии (на 9,7%), Германии (также на 9,7%), США (на 9,1%), Японии (на 7,9%), Австралии (на 7%) и Индонезии (на 6,9%).



В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным - на 3,2% в обеих странах.



Экономика Европейского союза во втором квартале уменьшилась на 11,4%, еврозоны - на 11,8%.



Падение ВВП в странах G20 во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 9,1% после снижения на 1,7% в предыдущие три месяца. Наиболее существенный спад продемонстрировала Индия (на 23,5%), тогда как в Китае отмечен рост (на 3,2%).



В ОЭСР ВВП сократился на 11,7% в годовом выражении после снижения на 0,9% в первом квартале.



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