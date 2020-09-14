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В госбюджете-2021 заложено получение 1,5 млрд долл. от МВФ и 3 млрд долл. от евробондов

14.09.20 16:23 , Интерфакс-Украина
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Проект госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, - до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн, такие данные привел Минфин в презентации в Киеве в понедельник.

"Считаем, что уровень дефицита (245,4 млрд грн – ред) является разумным, умеренным и есть возможность его профинансировать", – отметил в ходе пресс-конференции министр финансов Сергей Марченко.

Он указал:несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до 64,6% ВВП, в том числе прямого госдолга – с 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.

"Мы предусматриваем умеренную и взвешенную долговую политику. Дефицит бюджета будем финансировать, в первую очередь, (за счет) внутреннего рынка заимствований, возможности выхода на внешний рынок, сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС", – отметил глава Минфина.

Согласно презентации, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/долл., по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого 3 млрд долл.

Финансирование бюджета от МВФ и других МФО ожидается в размере 43,2 млрд грн (1,5 млрд долл.), от приватизации – 6 млрд грн.

Минфин уточняет, что расходы по внешнему долог в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты – 160,5 млрд грн (5,5 млрд долл.).

По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным – 112 млрд грн.

Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти 3,9 млрд долл.) выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн (1,5 млрд долл.) – МФО.

МинПром

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