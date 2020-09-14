Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35%

14.09.20 15:45 , enkorr
печать
размер текста:

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-августе 2020 г. увеличился на 34,9%, до 657,81 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (487,6 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Лидером по объему импорта стал порт Николаев — за восемь месяцев поставки через него выросли в 3,5 раза, до 213 тыс. т против 58 тыс. т в январе-августе прошлого года.

Морские поставки через порт Одесса за отчетный период выросли более чем на треть, до 205,4 тыс. т. На третьем месте порт "Пивденный" — 189 тыс. т, что в полтора раза больше объемов поставок за аналогичные восемь месяцев прошлого года (117,6 тыс. т).

Также поставки нефтепродуктов — метанола — осуществлялись через порт Черноморск. За 8 месяцев импорт через этот порт составил 10,1 тыс. т. Порт Измаил за этот же период принял 15,4 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем — в мае-августе.

Как сообщалось, в I полугодии 2020 г. в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. т нефтепродуктов против 289 тыс. т годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:23
В госбюджете-2021 заложено получение 1,5 млрд долл. от МВФ и 3 млрд долл. от евробондов
16:04
Частный инвестор потребовал арестовать счета ЗТМК
15:24
За 8 месяцев Украина импортировала угля на 1,22 млрд долл.
15:05
Украина хочет строить новые атомные блоки с помощью Кореи
14:49
Госбюджет Украины сверстан с курсом 29 грн/долл.
14:25
Укрметаллургпром заявил о сложной ситуации в ГМК Украины
14:00
На 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестиций
13:42
Реформа угольной отрасли изменит всю экономику Украины
13:25
Канада закупит трубы в Южной Корее для производства сжиженного газа
13:03
В Европе растет спрос на стальную продукцию
12:45
Украина почти вдвое нарастила импорт нефти
12:24
Китайская компания заявила, что уже потратила на Мотор Сич 1 млрд долл.
12:05
BP заявила о конце эпохи нефти
11:48
Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии
11:36
Госэкоинспекция обнаружила нарушения на АрселорМиттал Кривой Рог
11:28
Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2021 год
11:10
Рейтинги Украины подтверждены на уровне B/B со стабильным прогнозом
10:54
Турция надеется стать владельцем богатых месторождений углеводородов
10:44
НКРЭКУ законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей
10:30
Богдан Моторс потребовал от Рады ускорить принятие законопроекта о локализации
11.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!