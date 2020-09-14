Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35% Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-августе 2020 г. увеличился на 34,9%, до 657,81 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (487,6 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Лидером по объему импорта стал порт Николаев — за восемь месяцев поставки через него выросли в 3,5 раза, до 213 тыс. т против 58 тыс. т в январе-августе прошлого года.



Морские поставки через порт Одесса за отчетный период выросли более чем на треть, до 205,4 тыс. т. На третьем месте порт "Пивденный" — 189 тыс. т, что в полтора раза больше объемов поставок за аналогичные восемь месяцев прошлого года (117,6 тыс. т).



Также поставки нефтепродуктов — метанола — осуществлялись через порт Черноморск. За 8 месяцев импорт через этот порт составил 10,1 тыс. т. Порт Измаил за этот же период принял 15,4 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем — в мае-августе.



Как сообщалось, в I полугодии 2020 г. в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. т нефтепродуктов против 289 тыс. т годом ранее.



В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.



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