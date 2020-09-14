За 8 месяцев Украина импортировала угля на 1,22 млрд долл.

Украина в январе-августе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 11,53 млн тонн, тогда как по итогам первых семи месяцев этого года падение объемов импорта этой продукции достигало 18,4%.
Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает Интерфакс-Украина.
В стоимостном выражении за первые 8 месяцев 2020 года уголь импортирован на 1,22 млрд долл., что на 33,3% меньше, чем в январе-августе 2019 года (1,83 млрд долл.).
При этом из РФ поступил уголь на 724,65 млн долл. (доля в импорте 59,42%), США – на 380,19 млн долл. (31,17%), Казахстана – на 77,62 млн долл. (6,36%), других стран – на 37,17 млн долл. (3,05%).
Экспорт Украиной угля за восемь месяцев 2020 года составил 1,95 тыс. тонн на 0,15 млн долл., по сравнению с 13,16 тыс. тонн на 0,51 млн долл. в январе-августе 2019 года. В том числе в Польшу – на 0,14 млн долл., Молдову – на 0,01 млн долл.