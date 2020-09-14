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Украина хочет строить новые атомные блоки с помощью Кореи

14.09.20 15:05 , Интерфакс-Украина
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Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro&Nuclear Power (КHNP) в рамках прошедшей 11 сентября видеоконфренции обсудили перспективы строительство новых энергоблоков на площадках украинских АЭС.

По данным пресс-службы НАЭК, участие с украинской стороны в ней приняли глава "Энергоатома" Петр Котин, вице-президенты Герман Галущенко и Якоб Хартмут, с корейской – исполнительный вице-президент Сан Дон Ким и директор департамента по новым ядерно-энергетических проектам Йонг Су Ким.

Встреча была инициирована в рамках меморандума о взаимопонимании между украинской и корейской компаниями и во исполнение стратегии развития атомной энергетики, основы которой обнародовал президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на Хмельницкую АЭС 9 сентября.

"Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ривненской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки. Стороны также рассмотрели состав совместных рабочих групп по направлениям сотрудничества. В ходе конференции обсудили вопросы финансирования и локализации производства основных компонентов реакторной установки в Украине", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, меморандумы о взаимопонимании между НАЭК и КНNР подписаны в Сеуле в 2007 году, и в Киеве – в 2016 году. Документы предполагают развитие сотрудничества украинской и южнокорейских компаний в вопросах проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания АЭС, научно-технической сфере.

КНNР является дочерней компанией Korea Electric Power Corporation (KEPCO), эксплуатирует 24 энергоблока АЭС суммарной установленной мощностью 23,25 ГВт.

По корейской технологии в ОАЭ сооружается АЭС "Барака, состоящая из четырех атомных реакторов мощностью 1400 МВт каждый. Первый реактор АЭС в ОАЭ введен в эксплуатацию в августе 2020 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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