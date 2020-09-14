Госбюджет Украины сверстан с курсом 29 грн/долл. Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 грн за долл. Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе правительства. Проект госбюжета представлен в Министерстве финансов.



Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.



"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас составляет 29 грн. Мы согласовали это показатель с Национальным банком", - сказал министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета



Как сообщалось, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".



Согласно прогнозу правительства, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн за доллар, на конец года - 28,8 грн.



Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация: 2020 год - 29 грн/долл., 2021 год - 30 грн/долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



