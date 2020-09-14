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Госбюджет Украины сверстан с курсом 29 грн/долл.

14.09.20 14:49 , РБК Украина
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Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 грн за долл. Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе правительства. Проект госбюжета представлен в Министерстве финансов.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас составляет 29 грн. Мы согласовали это показатель с Национальным банком", - сказал министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета

Как сообщалось, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

Согласно прогнозу правительства, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн  за доллар, на конец года - 28,8 грн.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация: 2020 год - 29 грн/долл., 2021 год - 30 грн/долл.

МинПром

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