Укрметаллургпром заявил о сложной ситуации в ГМК Украины

Итоги деятельности горно-металлургического комплекса Украины за 8 месяцев 2020 года свидетельствуют о том, что в отрасли сохраняется сложная ситуация, вызванная кризисом на мировом рынке стали, усугубленном коронавирусной пандемией. Об этом сообщили в Объединении предприятий "Укрметаллургпром".
Основными причинами снижения производства основных видов металлургической продукции, наряду с глобальным карантином, по-прежнему остаются государственный протекционизм в традиционных для украинской металлургии странах экспорта, снижение цен и сокращение спроса на металлопродукцию, наличие избыточных мировых сталеплавильных мощностей производительностью порядка 440 млн тонн в год, а также оставшийся неизменным "тарифный беспредел" со стороны национальных государственных монополистов (АО "Укрзализныця", ГП "Администрация морских портов Украины", Нафтогаз и т.п.) и ряд деструктивных законодательных и нормативных актов, введенных украинскими властями.
Все это наиболее остро ощущается в период глобального кризиса, когда отечественная металлургия особо нуждается в государственной поддержке, в первую очередь, в обеспечении стабильного и благоприятного тарифного и налогового поля, предоставлении качественного сервиса со стороны государственных транспортных компаний, создании условий для расширения инвестиций в реальный сектор и связанного с этим процессом роста металлопотребления, а также защите интересов украинских производителей на внешних и внутреннем рынках.
Справка: украинская горно-металлургическая отрасль — ведущая составляющая индустриального комплекса Украины, обеспечивающая порядка 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более чем 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней (по итогам 2019 года) и около 600 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей).
По уточненным данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-августе 2020 года металлургическими предприятиями Украины изготовлено:
агломерата – 21,28 млн тонн (100,8% относительно аналогичного периода 2019 года);
кокса валового (6% вл.) – 6,46 млн тонн (94,0%);
чугуна – 13,55 млн тонн (98,8%);
стали – 13,68 млн тонн (93,4%);
проката – 12,28 млн тонн (98,0%);
трубной продукции – 0,54 млн тонн (73,1%).
По состоянию на 11 сентября 2020 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 6 из 8 мартеновских печей, 10 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.