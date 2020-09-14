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Реформа угольной отрасли изменит всю экономику Украины

14.09.20 13:42 , Металлургпром
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Намеченные Кабинетом министров изменения коснутся не только регионов, где работают угольные предприятия, но и существенно повлияют на всю экономику Украины. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук во время дискуссии Energy Club на тему справедливой трансформации угольных регионов.

"Мы говорим о сотнях миллиардов евро, чтоб сделать зеленый переход. Германия 60 лет трансформировала свою энергетику и вложила более 200 миллиардов евро. Если мы хотим двигаться в этом направлении, то Украина тоже должна осознавать всю сложность задачи и количество денег, которые необходимо вложить на макроуровне, на уровне страны, чтоб осуществить справедливую угольную трансформацию", - отметил Д.Сахарук.

Сегодня в Украине 65 моногородов, которые зависят от индустрии тепловой генерации. Это 1,5 млн человек. 60% поступлений в местные бюджеты формируют именно угольные предприятия, на этих поступлениях содержится вся бюджетная сфера городов.

"Нельзя просто взять и закрыть эти шахты. Ведь это повлияет не только на энергетическую отрасль, но и на экономику в целом. Это по цепочке связанная история. У нас на каждого энергетика по 3 смежника. Это те, кто поставляет запчасти, топливо и так далее. Поэтому если мы говорим про зеленый переход, то мы говорим про макротрансформацию экономики Украины. Вот, например, Турбоатом (Харьков) – основной производитель турбин — крупнейшее предприятие страны, которое обслуживает тепловую генерацию. У нас 100% оборудования для шахт Доброполья производится в Украине, 80% - оборудования для шахт Павлограда производится в Украине. Это Дружковский машиностроительный и Свет шахтера. На каждом из предприятий, работает по 4 тыс. человек. Электротяжмаш – они производят генераторы для того, чтоб обеспечить работу ТЭС. Это на самом деле очень большая доля ВВП страны, поэтому, когда мы говорим про трансформацию и про изменения, мы должны на макроуровне смотреть что мы можем сделать и как быстро", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго.

Д.Сахарук подчеркнул, что при том, что еще 20 лет тепловая генерация будет оставаться балансирующей основой энергосистемы и гарантией энергонезависимости страны, все равно уже сейчас необходимо с микроуровня начинать трансформацию угольных регионов.

"Трансформация происходит не в кабинетах, а на местах, где вместо тысячи рабочих мест на шахте или же 100 рабочих мест в мастерской, где обслуживают технику, должны создать такие же рабочие места или больше. Угольные регионы имеют и определенную демографию. Мы не сможем за один день из шахтёрского региона сделать силиконовую долину. ДТЭК в этом году озадачились, чтоб сделать такой пилотный проект на примере Большого Доброполья. Мы уже около 5 месяцев эти занимаемся и это очень нетривиальная задача встроить новые виды бизнеса в таком регионе и в экономику Украины. Мы надеемся, что у нас получится и мы сделаем такую программу. Но это требует вовлечения всех сторон: государства, и местных администраций, и предприятий, и самих людей", - резюмировал Д.Сахарук.

МинПром

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