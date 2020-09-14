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Канада закупит трубы в Южной Корее для производства сжиженного газа

14.09.20 13:25 , Steelland
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Южнокорейские производители стали POSCO и SeAH Steel Corp. совместно поставят 12 тыс. тонн труб из нержавеющей стали для проекта по производству сжиженного природного газа в Китимате, Канада. Отдельно в рамках этого проекта SeAH Steel получила заказы на 60 тыс. тонн сварных труб из углеродистой стали.

Общий заказ на сумму 100 млн долл. будет доставлен в начале следующего года. POSCO сначала будет производить листовые полуфабрикаты из нержавеющей стали, которые затем будут завершены и готовы к отправке компанией SeAH Steel.

"Заказываемая ими продукция имеет толщину от 6,4 мм до 40 мм, что требует кропотливого производства. Также для нас будет важно соблюдать строгие сроки, так как это большой проект. Этот заказ поможет повысить доверие к корейской сталелитейной промышленности", - сказал источник в SeAH Steel.

Китимат - крупнейший проект СПГ в Канаде, оцениваемый в 14 млрд долл. Первая фаза проекта будет включать установку двух линий СПГ, которые могут производить 13 миллионов тонн СПГ.

На втором этапе, запланированном на период после 2024 года, будут добавлены линии СПГ более или менее той же мощности.

"Мировой спрос на СПГ растет, что также приведет к увеличению спроса на трубы из нержавеющей стали, - сказал источник в сталелитейной промышленности. - Это многообещающая деловая возможность для корейских производителей стали".

Обычно углеродистая сталь используется в трубопроводах для сырой нефти, но для СПГ требуется труба из нержавеющей стали, которая может выдерживать чрезвычайно низкие температуры, поскольку он транспортируется при температуре 100 градусов ниже нуля.

Korea Gas Corporation владеет 15% долей в проекте Китимат и планирует закупать 700 тыс. тонн СПГ ежегодно с завода в период с 2024 по 25 год.

Это не первый случай, когда два отечественных стальных гиганта работают вместе. Ранее, в 2017 году, SeAH Steel и POSCO объединились для поставки 12 тыс. тонн трубной продукции для проекта Kearl Oil Sands компании Exxon Mobil в Канаде.

МинПром

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