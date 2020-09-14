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Китайская компания заявила, что уже потратила на Мотор Сич 1 млрд долл.

14.09.20 12:24 , Silk Bridge
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Ван Цзин, ключевой акционер компании Beijing Xinwei Technology Group, чья дочерняя фирма Beijing Skyrizon приобрела 75% акций украинского предприятия по производству авидвигателей "Мотор Сич", утверждает, что уже вложил в развитие запорожского завода 1 млрд долл.

"По состоянию на сегодняшний день мы вложили в проект "Мотор Сич" уже более 1 млрд. дол. США, и, конечно, это только начало", — сообщил Ван Цзин в интервью сайту РБУ-Украина.

Китайский бизнесмен сообщил, что инвестиционной деятельностью в Украине занимается с 2013 года. В частности, тогда он планировал вместе с украинскими партнерами строительство глубоководного порта и создание зоны экономического развития в Крыму. Однако после аннексии проект отложили, но он все же надеется реализовать его на материковой части Украины. В 2014 году Xinwei Group также начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи.

Затем в 2015 году компания Skyrizon достигла соглашения с компанией "Мотор Сич", конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и др. предприятиями относительно углубления сотрудничества.

"В том же году, чтобы помочь украинским производителям авиационных двигателей быстрее и более полномасштабно выйти на китайский рынок, Skyrizon за собственные средства приступила к созданию в Китае базы гарантийного обслуживания для украинских авиационных двигателей. В 2016 году мы с моими инвестиционными партнерами из Китая совместно инвестировали в ПАО "Мотор Сич" и предоставили беззалоговый кредит с низкой процентной ставкой в размере 100 млн долл.", — добавил он.

Напомним, Beijing Skyrizon планировал управлять "Мотор Сич" в партнерстве с государственным концерном "Укроборонпром", котрому должна была отойти 25% доля акций компании. Но в августе 2020 стало известно, что компания совместно с DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подала новую заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". На акции был наложен арест.

МинПром

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