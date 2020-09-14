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Госэкоинспекция обнаружила нарушения на АрселорМиттал Кривой Рог

14.09.20 11:36
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Государственная экологическая инспекция продолжает проверку Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на соответствие выполнения требований природоохранного законодательства, сообщил глава Гоэкоинспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook.

"Уже установлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Проверка закончится 16 сентября - результаты буду сообщать на своей странице", - написал Мальованый.

Он также отметил, что вопрос по ситуации в балке Свистунова будет выноситься на уровень правительства.

"Напомню, это объект, в который с горнодобывающих предприятий сливаются шахтные воды. На сегодня балка переполнена, а это грозит жителям Кривого Рога техногенной катастрофой. Опасность этого объекта должна быть ликвидирована на уровне государства", - констатировал глава ведомства.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

МинПром

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