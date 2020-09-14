Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2021 год Кабинет министров в ходе своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Также правительство поддержало бюджетообразующие законопроекты.



Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.



"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - отметил В.Мокан.



Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений".



В документе говорится о необходимости мер для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, снижения налогового долга и стимулирования экономической активности бизнеса в условиях продолжающихся карантинных ограничений.



"Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год", - добавил представитель Кабмина в ВР.



МинПром



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