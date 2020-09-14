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Рейтинги Украины подтверждены на уровне B/B со стабильным прогнозом

14.09.20 11:10 , Укринформ
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингам стабильный. Как передает Укринформ, об этом сообщает "Прайм" со ссылкой сообщение агентства.

Специалисты ожидают, что ВВП Украины снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% — в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

"Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию, - говорится в пресс-релизе S&P. - Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами".

S&P ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса.

Агентство пишет, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходить быстрее, чем сейчас прогнозируется.

"Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга", — добавляет S&P.

Как ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

МинПром

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