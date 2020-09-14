НКРЭКУ законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей НКРЭКУ своим решением до 2034 года законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Нардеп считает правильным введение в Украине RAB-тарифообразования. Он напомнил, что впервые его применили в Британии в конце 1980-х. Благодаря ему через 15 лет расходы распределительных компаний и тарифы на транспортировку электричества в стране снизились в два раза. Так что Европейский союз в 2002 году обязал все страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий.



"Так почему украинские участники рынка не оптимистичны после введения RAB-регулирования? Проблема в разделении их активов на «старую» и «новую» базы, и установлении уровня доходности в 3% и 16,74% соответственно. Эта практика в ЕС не применяется, ведь она ограничивает доходность и делает отрасль совершенно не привлекательной для инвестирования. К примеру, украинские ставки позволят привлекать на модернизацию электросетей лишь 470 долларов в км, вместо необходимых 1200 долл/км", - подчеркнул он.



Д.Шпенов выразил уверенность, что ставка должна быть разумной: достаточной, чтобы генерировать необходимый инвестиционный ресурс, как это происходит в ЕС, где данный механизм позволяет ликвидировать потери энергосетей, устранить отключение электричества и экономит деньги потребителей. "Пока же все, что сделала НКРЭКУ своим решением – до 2034 года законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей", - резюмировал он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



