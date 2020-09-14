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НКРЭКУ законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей

14.09.20 10:44
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НКРЭКУ своим решением до 2034 года законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп считает правильным введение в Украине RAB-тарифообразования. Он напомнил, что впервые его применили в Британии в конце 1980-х. Благодаря ему через 15 лет расходы распределительных компаний и тарифы на транспортировку электричества в стране снизились в два раза. Так что Европейский союз в 2002 году обязал все страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий.

"Так почему украинские участники рынка не оптимистичны после введения RAB-регулирования? Проблема в разделении их активов на «старую» и «новую» базы, и установлении уровня доходности в 3% и 16,74% соответственно. Эта практика в ЕС не применяется, ведь она ограничивает доходность и делает отрасль совершенно не привлекательной для инвестирования. К примеру, украинские ставки позволят привлекать на модернизацию электросетей лишь 470 долларов в км, вместо необходимых 1200 долл/км", - подчеркнул он.

Д.Шпенов выразил уверенность, что ставка должна быть разумной: достаточной, чтобы генерировать необходимый инвестиционный ресурс, как это происходит в ЕС, где данный механизм позволяет ликвидировать потери энергосетей, устранить отключение электричества и экономит деньги потребителей. "Пока же все, что сделала НКРЭКУ своим решением – до 2034 года законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей", - резюмировал он.

МинПром

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