Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турция надеется стать владельцем богатых месторождений углеводородов

14.09.20 10:54 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях, заявил в субботу турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

"Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на министра.

Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.

"Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером (энергоресурсов - ред.). Мы будем защищать наши права при любых условиях", - сказал министр.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:48
Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии
11:36
Госэкоинспекция обнаружила нарушения на АрселорМиттал Кривой Рог
11:28
Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2021 год
11:10
Рейтинги Украины подтверждены на уровне B/B со стабильным прогнозом
10:44
НКРЭКУ законсервировала Украину на последнем месте в Европе по качеству электросетей
10:30
Богдан Моторс потребовал от Рады ускорить принятие законопроекта о локализации
10:12
ЕС хочет использовать для спасения экономики криптовалюту
10:01
Украину снова ждут аварийные отключения электричества
09:44
Индия начала расследовать импорт китайского алюминиевого проката
09:30
В Украине нет денег на модернизацию энергосетей
09:15
Американские производители СПГ снизили поставки в Европу
08:54
Бразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемии
08:07
Зеленский пообещал фермерам доступные кредиты
11.09.20
18:03
Китай хочет инвестировать в экономику Украины 10 млрд долл.
17:47
Метинвест потратил на защиту сотрудников предприятий в Мариуполе 97 млн грн
17:27
За 7 месяцев Турция купила в Украине на 10% больше г/к проката
17:04
ЕС хочет добиться сокращения выбросов на 55%
16:46
Формула Роттердам + соответствовала международным обязательствам – Минэнерго
16:25
Импорт электроэнергии из РФ или Беларуси недопустим – Буславец
16:04
Украина обвалила экспорт нефтепродуктов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!