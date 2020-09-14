Богдан Моторс потребовал от Рады ускорить принятие законопроекта о локализации Трудовой коллектив дочернего предприятия "Автосборочный завод № 1" Публичного акционерного общества "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" обратился с письмом к народным депутатам, главным тезисом которого является призыв к поддержке проекта Закона Украины №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".



Законопроектом предусматривается совершенствование процедуры публичных закупок путем установления обязательных требований по локализации производства. Таким образом, кроме учета ценового критерия и жизненного цикла продукции, предусматривается введение обязательного наличия локализации в предмете закупки c соответствующей степенью локализации.



В "Богдан Моторс" заявили, что введение критериев локализации при государственных закупках продукции машиностроения является крайне важным и положительным фактором для развития внутреннего рынка и создания спроса путем государственного заказа на продукцию отечественного машиностроения.



В письме сказано, что предприятие является одним из ведущих украинских предприятий машиностроения. За время своего существования, как предприятия по производству автобусов, троллейбусов и электробусов "Богдан", с конвейеров сошли тысячи транспортных средств различных моделей и модификаций, которые можно встретить на маршрутах даже в самых отдаленных уголках нашей страны, а также в Польше, Молдове, Грузии, Чехии и других. Завод выпускает продукцию, которая соответствует всем требованиям принятых в Украине международных стандартов и способна удовлетворить максимум потребностей потребителей.



"Главными приоритетами нашей работы является совершенствование качества продукции, повышение ее надежности, разработка и освоение новых моделей автобусов, троллейбусов и электробусов. Поэтому обновление подвижного состава автомобильного транспорта для всех видов перевозок за счет продукции национального производства является для нашего предприятия более чем актуальным. Этот вопрос дальнейшей судьбы не только нас, но и автомобилестроительной отрасли в стране в целом. Это вопрос не только сохранения существующих рабочих мест, но и создания новых. Реализация положений законопроекта позволит более эффективно использовать существующие производственные мощности, ввести модернизацию нашего производства, расширить модельный ряд", - отметили работники Луцкого автозавода.



Автостроители выразили надежду, что народные избранники помогут скорейшему прохождению проекта Закона Украины №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" и поддержат его в процессе голосования.



Работники "Богдан Моторс" отметили, что принятие данного закона будет способствовать загрузке отечественных производственных мощностей. А это, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест на украинских предприятиях и поможет избежать оттока квалифицированных работников, в частности инженеров и конструкторов за границу.



Ранее сообщалось, что Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) обратился к президенту и премьер-министру Украины с открытым письмом в котором обвинил руководство государства в затягивании внедрения постановления правительства по локализации производства при публичных закупках в области машиностроения, а также сообщил об усилении внешнего противостояния заинтересованных в этом лиц.



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