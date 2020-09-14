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ЕС хочет использовать для спасения экономики криптовалюту

14.09.20 10:12 , Интерфакс
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Евросоюз намерен широко использовать криптоактивы в ходе реализации плана восстановления и экономической перестройки после кризиса из-за пандемии COVID-19.

"(План восстановления - ред) Next Generation EU дает нам возможность продвигаться вперед в качестве глобального игрока в цифровой сфере", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис в субботу на неформальной встрече министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине.

"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции. Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - отметил он.

В.Домбровскис объявил, что позднее в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.

Также он добавил, что некоторые министры на этой встрече выразили озабоченность по поводу рисков, связанных с так называемыми "стейблкоинами", которые не соответствуют нынешним правилам ЕС. Он заверил, что новые законодательные предложения решат эти проблемы. ЕС будет регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, связанные со "стейблкоинами", когда они используются для расчетов.

Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс". Создается финансовый инструмент послекризисного восстановления - фонд размером в 750 млрд евро. Эти деньги Брюссель заимствует на финансовых рынках и включит в союзный бюджет, который до сих пор наполнялся почти только взносами государств-членов.

МинПром

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