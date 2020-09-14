ЕС хочет использовать для спасения экономики криптовалюту Евросоюз намерен широко использовать криптоактивы в ходе реализации плана восстановления и экономической перестройки после кризиса из-за пандемии COVID-19.



"(План восстановления - ред) Next Generation EU дает нам возможность продвигаться вперед в качестве глобального игрока в цифровой сфере", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис в субботу на неформальной встрече министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине.



"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции. Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - отметил он.



В.Домбровскис объявил, что позднее в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.



"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.



Также он добавил, что некоторые министры на этой встрече выразили озабоченность по поводу рисков, связанных с так называемыми "стейблкоинами", которые не соответствуют нынешним правилам ЕС. Он заверил, что новые законодательные предложения решат эти проблемы. ЕС будет регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, связанные со "стейблкоинами", когда они используются для расчетов.



Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс". Создается финансовый инструмент послекризисного восстановления - фонд размером в 750 млрд евро. Эти деньги Брюссель заимствует на финансовых рынках и включит в союзный бюджет, который до сих пор наполнялся почти только взносами государств-членов.



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