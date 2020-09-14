Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украину снова ждут аварийные отключения электричества

14.09.20 10:01
печать
размер текста:

Этой осенью и зимой Украину снова ждут аварийные или плановые отключения электричества. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Причем, в еще большем объеме, чем прошлом году. Наши электросети – самые старые в Европе. 80% из них около 40 лет, больше половины - требуют срочного ремонта. Отсюда и постоянные отключения, и огромные потери при транспортировке электричества. По приблизительным подсчетам, каждый год в старых сетях страны теряется электричества на 20 млрд грн. Платим за это мы, рядовые потребители, из своего кармана!", - отметил он.

С.Магера выразил уверенность, что при новых параметрах RAB-регулирования, утвержденных НКРЭКУ, облэнерго все равно не смогут привлекать ни инвестиции, ни кредиты в обновление сетей. Ведь нормы доходности на уровне 3% для "старой" базы и 16,74% для "новой" все равное не превышают банковские ставки по кредитам для бизнеса – 18-20%. Эти нормы делают отрасль абсолютно непривлекательной для капиталовложений, считает он.

"Хотя, возможно, так и задумано, если стоит цель уменьшить стоимость облэнерго перед приватизацией, под запросы конкретного «заинтересованного инвестора». И НКРЭКУ все равно, что госбюджет недополучит миллиарды гривен при приватизации государственных пакетов облэнерго. А украинцы и дальше со своего кармана будут оплачивать миллиардные потери сетей, сутками сидеть без электричества и бесконечно менять сгоревшие от перепадов напряжения бытовые приборы", - отметил народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:12
ЕС хочет использовать для спасения экономики криптовалюту
09:44
Индия начала расследовать импорт китайского алюминиевого проката
09:30
В Украине нет денег на модернизацию энергосетей
09:15
Американские производители СПГ снизили поставки в Европу
08:54
Бразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемии
08:07
Зеленский пообещал фермерам доступные кредиты
11.09.20
18:03
Китай хочет инвестировать в экономику Украины 10 млрд долл.
17:47
Метинвест потратил на защиту сотрудников предприятий в Мариуполе 97 млн грн
17:27
За 7 месяцев Турция купила в Украине на 10% больше г/к проката
17:04
ЕС хочет добиться сокращения выбросов на 55%
16:46
Формула Роттердам + соответствовала международным обязательствам – Минэнерго
16:25
Импорт электроэнергии из РФ или Беларуси недопустим – Буславец
16:04
Украина обвалила экспорт нефтепродуктов
15:46
Спрос на металлургическое сырье в Китае будет расти до конца года
15:31
Украина похоронила проект Энергетического моста с ЕС
15:14
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
14:59
В Украине ликвидируют госконцерн Ядерное топливо
14:40
Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
14:22
Мировому рынку цинка предрекают рост
14:03
Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа
10.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!