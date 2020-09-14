Украину снова ждут аварийные отключения электричества Этой осенью и зимой Украину снова ждут аварийные или плановые отключения электричества. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Причем, в еще большем объеме, чем прошлом году. Наши электросети – самые старые в Европе. 80% из них около 40 лет, больше половины - требуют срочного ремонта. Отсюда и постоянные отключения, и огромные потери при транспортировке электричества. По приблизительным подсчетам, каждый год в старых сетях страны теряется электричества на 20 млрд грн. Платим за это мы, рядовые потребители, из своего кармана!", - отметил он.



С.Магера выразил уверенность, что при новых параметрах RAB-регулирования, утвержденных НКРЭКУ, облэнерго все равно не смогут привлекать ни инвестиции, ни кредиты в обновление сетей. Ведь нормы доходности на уровне 3% для "старой" базы и 16,74% для "новой" все равное не превышают банковские ставки по кредитам для бизнеса – 18-20%. Эти нормы делают отрасль абсолютно непривлекательной для капиталовложений, считает он.



"Хотя, возможно, так и задумано, если стоит цель уменьшить стоимость облэнерго перед приватизацией, под запросы конкретного «заинтересованного инвестора». И НКРЭКУ все равно, что госбюджет недополучит миллиарды гривен при приватизации государственных пакетов облэнерго. А украинцы и дальше со своего кармана будут оплачивать миллиардные потери сетей, сутками сидеть без электричества и бесконечно менять сгоревшие от перепадов напряжения бытовые приборы", - отметил народный депутат.



МинПром



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