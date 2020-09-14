В Украине нет денег на модернизацию энергосетей В Украине нет и не будет денег на модернизацию электросетей. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Главная причина: утвержденная НКРЭКУ методика "стимулирующего" тарифообразования (RAB-регулирование). Стимулирующей она является только на словах, на деле – полностью парализует возможности к обновлению активов до 2034 года", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что в прошлом году украинцы сидели без света аж 683 минуты. Для сравнения: в Румынии, которая стоит рядом с Украиной в европейском индексе частоты отключения электроэнергии, пользователи оставались без света на более короткий срок: 361 минуту в течение года.



Нардеп обратил внимание на то, что вопреки европейскому опыту, который не предусматривает разделения активов компаний на "старые" и "новые" (эти базы просто невозможно корректно разделить), НКРЭКУ все же выбрала такую модель и установила нормы доходности на уровне 3% и 16,74% соответственно.



Только по приблизительным подсчетам на ремонты и обновление старых электросетей украинским компаниям нужно 17,5 млрд. грн., отметил М.Магомедов. "Такие объемы инвестиций запросто из своего оборота не вынешь. Придется брать кредиты. Средние ставки по ним в Украине - 18-20%. Сравниваем с нормами доходности, установленными НКРЭКУ и… запасаемся свечами", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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