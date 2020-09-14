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Американские производители СПГ снизили поставки в Европу

14.09.20 09:15
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В сентябре объем поступления СПГ в газотранспортную сеть Европы после регазификации продолжил снижаться, что привело к тому, что поставки СПГ накопленным итогом впервые снизились по сравнению с прошлогодними темпами. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По оценке издания на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, поставки с начала года по 12 сентября снизились на 3,9%, до 64,2 млрд кубометров. Напомним, в прошлом году в Европу пришло рекордное в истории количество СПГ — 76 млн тонн, или почти 99 млрд кубометров.

Казалось, в этом году рекорд будет побит, поскольку в первом полугодии на фоне коронавируса и резко упавших цен на газ во всем мире спотовые партии СПГ легко выигрывали ценовую конкуренцию с трубопроводным газом, в том числе газом "Газпрома".

Однако летом производители СПГ в США резко снизили выпуск, поскольку клиенты начали отказываться от грузов: при сложившихся в Европе ценах 60–70 долл. за 1 тыс. кубометров они больше теряли бы на продаже этого газа, чем на обязательных выплатах СПГ-заводам.

Так, в августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана Лаура — Cameron до сих пор не возобновил ее из-за нарушения внешнего электроснабжения.

Тем не менее осенью, как ожидается, американские заводы выйдут на уровень производства, близкий к проектному. По оценкам Platts, в сентябре клиенты отказались лишь примерно от десяти грузов, тогда как в июле их число приближалось к пятидесяти. По оценке Минэнерго США, производство вернется к нормальному уровню к ноябрю и зимой будет держаться около 9 млрд куб. футов в сутки — это примерно 255 млн кубометров.

МинПром

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