Зеленский пообещал фермерам доступные кредиты

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи. Об этом Зеленский заявил в Одесской области, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
"Я говорил с фермерами. Поставили задачу. Кроме программы „5-7-9%“, будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, пострадавших от засухи в Украине", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.
Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения. Зеленский также отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.