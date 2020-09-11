Метинвест потратил на защиту сотрудников предприятий в Мариуполе 97 млн грн С начала текущего года мариупольские активы Группы "Метинвест" – ММК имени Ильича и «Азовсталь», «Метинвест-Промсервис» и Мариупольский ремонтно-механический завод – приобрели для сотрудников средства индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 97,5 млн грн.



Среди приобретенных обновок – новые модели. Так на ММК имени Ильича в целях профилактики заболеваний позвоночника у грузчиков, занятых на разгрузке горячего агломерата на бункерах закупили противорадикулитные пояса. Для изолировщиков и станочников приобрели закрытые очки UVEX СХ2 sonic обеспечивающие безопасное проведение работ на участках с повышенным уровнем запыленности. Также для испытаний и производственной носки закупили новую модель касок – UVEX pheos IES – с храповым механизмом регулировки и специальными крепёжным механизмом для очков.



На мариупольских активах Группы "Метинвест" каждый этап покупки и поставки СИЗ отслеживается и контролируется их качество. Перед приобретением новые модели проходят тест-драйв в структурных подразделениях предприятий. Все закупаемые СИЗ отвечают требованиям безопасности, имеют сертификат или декларацию соответствия и удовлетворяют требованиям Технического регламента. На продукцию иностранного производства предоставляется Сертификат Евросоюза.



Как отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили: "Как и прежде, в сфере охраны труда и промышленной безопасности наша работа направлена на то, чтобы обеспечить максимальную защиту работников от воздействия неблагоприятных факторов производства. Для этого мы реализуем целый спектр мероприятий. В том числе, обеспечиваем своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, которые отвечают всем требованиям безопасности и комфорта".



"Мы не снижаем работу в области охраны труда создавая безопасные и комфортные условия на производстве и закупая самые современные средства индивидуальной защиты. Постоянно проводим инструктажи, аудиты безопасности, противоаварийные и противопожарные тренировки, обучение и проверку знаний", – подчеркнул генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.



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