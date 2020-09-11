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За 7 месяцев Турция купила в Украине на 10% больше г/к проката

11.09.20 17:27 , ГМК Центр
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Турция в январе-июле увеличила импорт горячекатаного проката из Украины на 9,95% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 300,29 тыс. т.

Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TUIK).

В июле Турция сократила импорт г/к проката из Украины на 69,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 14,6 тыс. т.

В целом Турция в январе-июле снизила импорт такой металлопродукции на 8,5% по сравнению с семью месяцами 2019 года – до 2 млн т.

Основным поставщиком г/к проката в Турцию является Россия. Ее доля составляет 33% от общего объема поставок. За семь месяцев Турция потребила 664,3 тыс. т г/к проката, что на 26,45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с 2018-м – до 33,7 млн т.

Напомним, что ранее Еврокомиссия официально начала антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката из Турции. Участники рынка не исключают, что решение открыть расследование может привести к началу аналогичного разбирательства в Турции.

Для Украины антидемпинговые расследования по импорту г/к проката в Турции и ЕС могут иметь негативные последствия. Ранее Турция уже ввела дополнительные пошлины на импорт некоторой металлопродукции, в том числе плоского проката.

МинПром

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