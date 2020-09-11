ЕС хочет добиться сокращения выбросов на 55%

Еврокомиссия может ужесточить требования по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году – до как минимум 55% от уровня 1990 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на внутренний документ.
На данный момент официальная цель по снижению выбросов парниковых газов в рамках European Green Deal составляет 40%.
Согласно Reuters Еврокомиссия вынесет предложение на рассмотрение стран – членов Евросоюза.
"Еврокомиссия хочет установить более амбициозную краткосрочную цель, чтобы перейти на безуглеродную экономику к 2050 году и закрепить статус мирового лидера по борьбе с изменениями климата", – считают аналитики Reuters.
Чтобы утвердить новый целевой показатель по сокращению выбросов, необходимо получить одобрение трех сторон: Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета.
С другой стороны, Европарламент разрабатывает предложение, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 60%. Голосование в отношении этой инициативы состоится в конце месяца.
Напомним, что, по оценке международной консалтинговой компании Roland Berger, европейские металлурги требуется инвестировать €100 млрд в переход на «зеленое» производство стали к 2050 году.