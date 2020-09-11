ЕС хочет добиться сокращения выбросов на 55% Еврокомиссия может ужесточить требования по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году – до как минимум 55% от уровня 1990 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на внутренний документ.



На данный момент официальная цель по снижению выбросов парниковых газов в рамках European Green Deal составляет 40%.



Согласно Reuters Еврокомиссия вынесет предложение на рассмотрение стран – членов Евросоюза.



"Еврокомиссия хочет установить более амбициозную краткосрочную цель, чтобы перейти на безуглеродную экономику к 2050 году и закрепить статус мирового лидера по борьбе с изменениями климата", – считают аналитики Reuters.



Чтобы утвердить новый целевой показатель по сокращению выбросов, необходимо получить одобрение трех сторон: Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета.



С другой стороны, Европарламент разрабатывает предложение, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 60%. Голосование в отношении этой инициативы состоится в конце месяца.



Напомним, что, по оценке международной консалтинговой компании Roland Berger, европейские металлурги требуется инвестировать €100 млрд в переход на «зеленое» производство стали к 2050 году.



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