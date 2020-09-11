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ЕС хочет добиться сокращения выбросов на 55%

11.09.20 17:04 , ГМК Центр
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Еврокомиссия может ужесточить требования по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году – до как минимум 55% от уровня 1990 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на внутренний документ.

На данный момент официальная цель по снижению выбросов парниковых газов в рамках European Green Deal составляет 40%.

Согласно Reuters Еврокомиссия вынесет предложение на рассмотрение стран – членов Евросоюза.

"Еврокомиссия хочет установить более амбициозную краткосрочную цель, чтобы перейти на безуглеродную экономику к 2050 году и закрепить статус мирового лидера по борьбе с изменениями климата", – считают аналитики Reuters.

Чтобы утвердить новый целевой показатель по сокращению выбросов, необходимо получить одобрение трех сторон: Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета.

С другой стороны, Европарламент разрабатывает предложение, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 60%. Голосование в отношении этой инициативы состоится в конце месяца.

Напомним, что, по оценке международной консалтинговой компании Roland Berger, европейские металлурги требуется инвестировать €100 млрд в переход на «зеленое» производство стали к 2050 году.

МинПром

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