Формула Роттердам + соответствовала международным обязательствам – Минэнерго Формульное ценообразование на энергетический уголь с использованием европейских ценовых индексов было введено в рамках выполнения обязательств перед международными партнерами Украины. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время брифинга 11 сентября.



"Мы как государство взяли на себя много обязательств, в том числе и подписывая ассоциацию с ЕС. И формульное обеспечения формирования цены на энергоресурсы предусмотрено этой ассоциацией. Поэтому на то время и была проведена НКРЭКУ реформа, которая утвердила соответствующую формулу не только в электроэнергетике, но и на рынке газа также было введено формульное определение индикативных цен. Поэтому я считаю, что это было выполнение наших обязательств между нами и международными партнерами", - заявила и.о. министра, отвечая на вопрос, была формула "Роттердам+" обоснованной.



Она добавила, что по этому делу проводилась комплексная экспертиза, которая не установила причинения убытков от действия формулы.



"Из средств массовой информации я знаю, что доказательств о том, что указанная формула нанесла какие-то определенные убытки кому-то, не было подтверждено, экспертиза это не доказала. Поэтому на основании этого дело было, видимо, закрыто", - отметила О.Буславец.



Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



МинПром





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