Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина обвалила экспорт нефтепродуктов

11.09.20 16:04 , enkorr
печать
размер текста:

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-августе 2020 г. сократился на 43,6%, до 207 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (367,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

За восемь месяцев 2020 г. на внешние рынки было отправлено 73,3 тыс. т против 220,7 тыс. т за аналогичный период 2019 г. При этом, в августе 2020 г. Кременчугский НПЗ почти в два раза нарастил экспорт мазута. Так, за месяц завод отправил 35,2 тыс. т ресурса, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 18,7 тыс. т.

Экспорт промежуточных продуктов переработки — риформата, бензолсодержащей фракции и рафината — в январе-августе 2020 г. тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 8,8%, до 53,8 тыс. т и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 16,3%, до 49 тыс. т.

"Укртатнафта" сохранила экспорт рафината бензольного риформинга на уровне января-августа 2019 г. — 31,1 тыс. т. Из которых 17,8 тыс. т было экспортировано в Венгрию, 13,3 тыс. т — в Литву и Нидерланды.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. Шебелинский ГПЗ и Кременчугский НПЗ увеличили экспорт бензолсодержащей фракции, риформата и рафината на 4,5%, до 199,2 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (190,6 тыс. т).

Напомним, в первом полугодии 2020 года украинские НПЗ нарастили выпуск основных видов нефтепродуктов и свою долю на рынке бензина с 46% до 54%, дизтоплива — с 11,8 до 16%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:46
Формула Роттердам + соответствовала международным обязательствам – Минэнерго
16:25
Импорт электроэнергии из РФ или Беларуси недопустим – Буславец
15:46
Спрос на металлургическое сырье в Китае будет расти до конца года
15:31
Украина похоронила проект Энергетического моста с ЕС
15:14
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
14:59
В Украине ликвидируют госконцерн Ядерное топливо
14:40
Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
14:22
Мировому рынку цинка предрекают рост
14:03
Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа
13:47
Экономика Украины будет расти при отсутствии жесткого карантина
13:23
ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове
13:02
Центрэнерго рассчиталась со всеми государственными шахтами
12:40
Японские металлурги увеличили потребление лома
12:18
Минэкономики заметило снижение темпов спада ВВП
12:12
Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго
11:53
Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами
11:49
Moody's прогнозирует спад стального производства в Индии
11:26
Нефть вновь упала ниже отметки 40 долл/барр
10:44
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
10:36
Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные спецдивиденды
10.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!