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Украина похоронила проект Энергетического моста с ЕС

11.09.20 15:31 , РБК Украина
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Смысл проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" на сегодняшний день утрачен. Украина вообще не рассматривает реализацию проекта, который включал достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает РБК-Украина.

Как напомнила О.Буславец, проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад, но "время потеряно".

По ее словам, проект можно было реализовать еще три года назад. "Но на сегодняшний момент мы как страна решили, что мы будем полностью синхронизироваться с европейскими энергосистемами и на сегодня все делаем в плане, который был утвержден именно для этого", - сказала она.

"Мы уже не рассматриваем реализацию этого проекта", - добавила министр.

В то же время она не исключила других возможностей финансирования достройки и третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Проект "Энергетический мост "Украина - Европейский союз" начат в 2015 году. Цель осуществления государственно-частного партнерства для реализации проекта заключается в интеграции объединенной энергетической системы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E за счет экспорта электроэнергии с энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС в страны ЕС.

Проект предусматривает организацию выдачи мощности энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии из этого блока средства планировалось использовать для финансирования строительства блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

МинПром

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