Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину

11.09.20 14:40 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд куб. м газа в год, подтвердила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Как сообщалось, Кабмин в конце мая 2020 года одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум, в частности, предусматривал строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта может включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.

Предполагалось, что окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
14:59
В Украине ликвидируют госконцерн Ядерное топливо
14:22
Мировому рынку цинка предрекают рост
14:03
Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа
13:47
Экономика Украины будет расти при отсутствии жесткого карантина
13:23
ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове
13:02
Центрэнерго рассчиталась со всеми государственными шахтами
12:40
Японские металлурги увеличили потребление лома
12:18
Минэкономики заметило снижение темпов спада ВВП
12:12
Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго
11:53
Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами
11:49
Moody's прогнозирует спад стального производства в Индии
11:26
Нефть вновь упала ниже отметки 40 долл/барр
10:44
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
10:36
Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные спецдивиденды
10:26
МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС
09:56
Разрушение пещер австралийских аборигенов привело к отставке главы Rio Tinto
09:29
Иран увеличил выплавку стали на 7%
08:58
Импорт металлов в РФ сократился на треть
08:04
Украина сократила потребление электроэнергии на 4,5%
10.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!