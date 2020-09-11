Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мировому рынку цинка предрекают рост

11.09.20 14:22 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions пересмотрело в лучшую сторону свой прежний прогноз по мировому рынку цинка на 2020 г.

Если ранее оценивала среднегодовую цену этого металла в 2100 долл. за т, то теперь Fitch Solutions поднимает этот показатель до 2200 долл. за т, а к концу текущего года ожидает подорожания до примерно 2600 долл. за т.

В настоящее время котировки цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) находятся вблизи отметки 2400 долл. за т.

Пересмотру прогноза способствовали такие факторы как более быстрое восстановление производства стали и, соответственно, спроса на цинк в Китае. Этот же фактор будет способствовать дальнейшему росту на мировом рынке цинка и в 2021 г.

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), за первые восемь месяцев 2020 г. в стране было произведено 3,87 млн т рафинированного цинка, что на 3,7% больше, чем в тот же период прошлого года.

В то же время Fitch Solutions предсказывает снижение темпов роста потребления оцинкованной стали в Китае после 2021 г. и спад в европейской металлургической отрасли. Вследствие этого рынок цинка перейдет в состояние избытка предложения, а стоимость этого металла на ЛБМ уменьшится до около 2000 долл. за т в 2024 г.

Согласно прогнозу Fitch в 2020-2029 гг. глобальное потребление цинка будет прибавлять только в среднем 1,1% в год. При этом в предыдущее десятилетие темпы роста составляли 2,2% в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
14:59
В Украине ликвидируют госконцерн Ядерное топливо
14:40
Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
14:03
Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа
13:47
Экономика Украины будет расти при отсутствии жесткого карантина
13:23
ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове
13:02
Центрэнерго рассчиталась со всеми государственными шахтами
12:40
Японские металлурги увеличили потребление лома
12:18
Минэкономики заметило снижение темпов спада ВВП
12:12
Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго
11:53
Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами
11:49
Moody's прогнозирует спад стального производства в Индии
11:26
Нефть вновь упала ниже отметки 40 долл/барр
10:44
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
10:36
Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные спецдивиденды
10:26
МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС
09:56
Разрушение пещер австралийских аборигенов привело к отставке главы Rio Tinto
09:29
Иран увеличил выплавку стали на 7%
08:58
Импорт металлов в РФ сократился на треть
08:04
Украина сократила потребление электроэнергии на 4,5%
10.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!