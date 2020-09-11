Мировому рынку цинка предрекают рост Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions пересмотрело в лучшую сторону свой прежний прогноз по мировому рынку цинка на 2020 г.



Если ранее оценивала среднегодовую цену этого металла в 2100 долл. за т, то теперь Fitch Solutions поднимает этот показатель до 2200 долл. за т, а к концу текущего года ожидает подорожания до примерно 2600 долл. за т.



В настоящее время котировки цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) находятся вблизи отметки 2400 долл. за т.



Пересмотру прогноза способствовали такие факторы как более быстрое восстановление производства стали и, соответственно, спроса на цинк в Китае. Этот же фактор будет способствовать дальнейшему росту на мировом рынке цинка и в 2021 г.



По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), за первые восемь месяцев 2020 г. в стране было произведено 3,87 млн т рафинированного цинка, что на 3,7% больше, чем в тот же период прошлого года.



В то же время Fitch Solutions предсказывает снижение темпов роста потребления оцинкованной стали в Китае после 2021 г. и спад в европейской металлургической отрасли. Вследствие этого рынок цинка перейдет в состояние избытка предложения, а стоимость этого металла на ЛБМ уменьшится до около 2000 долл. за т в 2024 г.



Согласно прогнозу Fitch в 2020-2029 гг. глобальное потребление цинка будет прибавлять только в среднем 1,1% в год. При этом в предыдущее десятилетие темпы роста составляли 2,2% в год.



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